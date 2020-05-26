В Белоруссии на готовящейся к пуску АЭС коронавирус COVID-19 выявили почти у 100 работников

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26 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

АЭС, фото с сайта belaes.by

В Белоруссии на готовящейся к пуску в Гродненской области АЭС коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили почти у 100 работников. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что коронавирусом заразились не только российские специалисты, но и представители заказчика Белоруссии. Около 100 положительных тестов.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.

По словам Лихачева, на первом энергоблоке Белорусской АЭС "сейчас самая горячая пора". Он рассказал, что в течение ближайших недель планируеся получить лицензию и выйти на физпуск. "И, конечно же, при этом максимально защитить и сберечь персонал", - подчеркнул он.

Названо число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на утро 26 мая