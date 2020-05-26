Названо число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на утро 26 мая

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26 мая 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Госпиталь им. Вишневского, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Названо общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире на утро вторника, 26 мая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по COVID, в мире заражены пять миллионов 495 тысячи 061 человек.

За сутки число новых зараженных - 87,3 тысячи. За весь период пандемии коронавирусной инфекции в мире скончались 346 тысяч 232 человек. 2,23 миллиона пациентов выздоровели.

Больше всего инфицированных в США - 1,66 миллиона зараженных. На втором месте по количеству инфицированных - Бразилия, в этой латиноамериканской стране заразились 374,8 тысячи человек. В России выявлено 353,4 тысячи человек, у кого диагностирован COVID. Великобритания на четвертом месте - 262,5 тысячи, на пятом - Испания (235,4 тысячи).

Также в США больше всего жертв коронавирусной инфекции — 98 220 человек.

Китай - первая страна, где в Ухане был выявлен этот новый вирус. Китайские ученые исследовали новый путь распространения коронавируса COVID-19.