Китайские ученые исследовали новый путь распространения коронавируса COVID-19

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26 мая 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: Rospotrebnadzor, globallookpress.com

Китайские ученые выявили и исследовали новый путь распространения коронавируса COVID-19.

Медики описали случай инфицирования у 78-летнего пациента в Ухане.

17 января 2020 года пациент был госпитализирован с симптомами: лихорадкой, сухим кашлем и пневмонией, подтвержденной на компьютерной томографии. 22 января больного подключили к аппарату ИВЛ. 20 февраля человек умер. Ученым удалось выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий пациента.

Наличие вируса в фекалиях увеличивает вероятность передачи инфекции через вдыхание частиц отходов жизнедеятельности, зараженных COVID.

В статье исследователей, опубликованной в журнале Emerging Infectious Diseases, отмечается, что аналогичным способом были заражены жители в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Результаты полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией показали, что в образцах фекалий, собранных с 27 января по 7 февраля, присутствует коронавирус. При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в респираторных мазках.

В образцах были выявлены сферические вирусные частицы c остроконечными белками-«шипами». Ученые в также смогли выделить живой вирус из двух образцов фекалий, собранных у других больных в Ухане.

Ученые считают, что это доказывает: вирус, содержащийся в фекалиях, является распространенным проявлением COVID-19, и можно заразиться я фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.

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