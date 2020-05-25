Небензя: США фактически создали из Украины протекторат

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25 мая 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Постпред России в ООН Василий Небензя, MFA Russia/via Globallookpress.com

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что США фактически создали из Украины протекторат. Об этом свидетельствует недавняя скандальная публикация переговоров бывшего американского вице-президента Джо Байдена и украинского экс-президента Петра Порошенко.

Василий Небензя в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил, что американцы въехали на Украину на хребте ЕС (в 2014 году, после событий на майдане) и создали из страны протекторат – такую форму зависимости, при которой верховное управление в стране принадлежит другой – более сильной державе.

Напомним, ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи, на которых якобы можно услышать телефонные разговоры Порошенко и Байдена, которые, по его словам, говорят о международной коррупции и госизмене экс-президента Украины. Одна из бесед, в частности, касалась увольнения Виктора Шокина с должности генерального прокурора якобы по требованию Джо Байдена. В обмен на это американец якобы пообещал Петру Порошенко выделить украинской стороне 1 миллиард долларов.