Землетрясение произошло в Пекине

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25 мая 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пекин, pixabay.com

Вечером в понедельник, 25 мая, стало известно, что в столице Китая Пекине произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в китайском сейсмологическом центре.

Уточняется, что землетрясение было зарегистрировано в районе Мэньтоугоу в ночь на вторник, 26 мая, в 0.54 по пекинскому времени (19.54 понедельника по Москве).

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 18 километров. В центре Пекина – примерно 35 километрах от эпицентра – землетрясение не ощущалось. Данных о пострадавших и разрушениях в результате случившегося к настоящему моменту не поступало.