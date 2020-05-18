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Землетрясение случилось у берегов Калифорнии

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Землетрясение случилось у берегов Калифорнии
трещина, pixabay.com

Утром в понедельник, 18 мая, стало известно, что у берегов американского штата Калифорния случилось землетрясение. Уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 5,5 балла по шкале Рихтера.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился в 252 километрах к западу от города Юрика, где живут около 27 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.

К настоящему моменту информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало.

ЕТ
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