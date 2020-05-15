Землетрясение произошло в США

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15 мая 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

разбитая стена, pixabay.com

В западной части американского штата Невада было зафиксировано землетрясение. Соответствующую информацию днем в пятницу, 15 мая, предоставили специалисты Геологической службы США (USGS).

Магнитуда землетрясения достигла 6,4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были зарегистрированы в 11.03 по времени UTC (14.03 по Москве). Эпицентр находился в 57 километрах к северо-западу от города Тонопа, расположенного в штате Невада. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,6 километра.

К настоящему моменту данных о жертвах и разрушениях не поступало.