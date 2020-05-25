Немецкий писатель призвал обращаться к России уважительно и на «Вы»

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25 мая 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Berliner zeitung

флаг России, pixabay.com

Немецкий писатель и режиссер Александр Клюге в рамках недавнего разговора с журналистами подверг критике попытки очернить Россию, призвал уважать Россию, а также обращаться к ней на "Вы".

Клюге уточнил, что ни один завоеватель не вернулся из России "с гордостью". По мнению писателя, эта страна напоминает "корень из минус единицы" – выдуманное число, которое не поддается объяснению.

Александр Клюге выразил возмущение в связи с тем, какой образ пытаются создать РФ на Западе. По его мнению, во многом это мешает наладить европейским странам отношения с Москвой. Писатель призвал относиться к России уважительно и напомнил: кайзер Вильгельм I говорил, что к России всегда следует обращаться на "Вы".