Немецкий политик предложил лечить больных коронавирусом россиян в Германии

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал «открыть двери» немецких больниц для зараженных новой коронавирусной инфекцией россиян. Об этом он заявил в пятницу, 22 мая.
«Было бы сильным сигналом со стороны Европейского союза, если бы мы приняли у нас на лечение, в том числе, пациентов из России», - высказал он.
Кречмер отметил, что Германия старается оказывать помощь Европе, и должна быть «солидарна» с Россией. По его словам, этот шаг «само собой разумеющаяся вещь».
Кроме того, Германия принимает больных коронавирусом пациентов из других стран Евросоюза с марта.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что намерена развивать отношения с Россией,