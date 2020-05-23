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Немецкий политик предложил лечить больных коронавирусом россиян в Германии

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Der Spiegel

Немецкий политик предложил лечить больных коронавирусом россиян в Германии
фото: пробирка, pixabay.com

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал «открыть двери» немецких больниц для зараженных новой коронавирусной инфекцией россиян. Об этом он заявил в пятницу, 22 мая.

«Было бы сильным сигналом со стороны Европейского союза, если бы мы приняли у нас на лечение, в том числе, пациентов из России», - высказал он.

Кречмер отметил, что Германия старается оказывать помощь Европе, и должна быть «солидарна» с Россией. По его словам, этот шаг «само собой разумеющаяся вещь».

Кроме того, Германия принимает больных коронавирусом пациентов из других стран Евросоюза с марта.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что намерена развивать отношения с Россией, 

БА

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