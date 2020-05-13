Ангела Меркель намерена развивать хорошие отношения с Россией

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13 мая 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 13 мая, сообщила, что намерена развивать отношения с Россией, однако дело о приписываемой Москве хакерской атаке на бундестаг не упрощает данный процесс.

Меркель подчеркнула, что у РФ есть "стратегия гибридной войны", к которой следует относиться внимательно и противостоять ей.

По словам политика, она намерена развивать хорошие отношения с Россией, несмотря на вышеуказанный факт. Меркель убеждена, что есть все причины налаживать крепкие дипломатические связи с Российской Федерацией.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel заявило, что в ходе атаки на бундестаг в 2015 году хакеры скопировали два почтовых ящика, в которых находилась переписка парламентского офиса Меркель с 2012 по 2015 годы. Позже в СМИ появились данные о том, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, которого подозревают в участии в этой хакерской атаке.