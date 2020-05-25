Политолог оценил отношения США и Китая на фоне пандемии COVID-19

Политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в понедельник, 25 мая, оценил отношения Соединенных Штатов Америки и Китая на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Ранее МИД Китая назвал безосновательными заявления властей США о том, что Пекин может попытаться выкрасть у Вашингтона вакцину от коронавирусной инфекции.
Федор Лукьянов в беседе с Радио Sputnik отметил, что у Соединенных Штатов и КНР начались расхождения после попытки построить отношения на взаимозависимости в экономической сфере. Политолог уточнил, что пандемия COVID-19 дала повод "для нападения на Китай", поэтому сейчас между двумя странами усугубилась общая конфронтационная атмосфера.
По мнению эксперта, Вашингтон и Пекин сейчас переходят к фазе острой конкурентной борьбы, которая будет сопровождаться идеологическими и пропагандистскими проявлениями.