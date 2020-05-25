Свара США и Китая убьет глобализацию

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25 мая 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели», Александр Юрьевич РАЗУВАЕВ, кандидат экономических наук, финансовый аналитик ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Сенат США единогласно одобрил законопроект, из-за которого некоторые иностранные компании могут лишиться возможности размещать свои акции на американских биржах. Законопроект обязывает компании доказывать, что зарубежные правительства не владеют какой-либо долей в них. Если компания не может этого доказать или Наблюдательный совет по ведению финансовой отчетности публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) не сможет провести аудит компании на протяжении трех лет подряд, оборот ценных бумаг этой компании на биржах будет запрещен.

Всего в США торгуется 224 компании из стран, в которых есть препятствия для инспекций совета, их суммарная капитализация составляет больше 1,8 трлн долл. По мнению Bloomberg, законодатели США подняли тревогу из-за "миллиардов долларов, которые вливаются в некоторые крупнейшие китайские корпорации" с целью увеличения капитала. Ужесточение правил в США потенциально может затронуть планы на IPO таких крупных китайских компаний, как Ant Financial миллиардера Джека Ма и компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok, пишет Bloomberg. Законопроект должен еще получить одобрение палаты представителей, а затем президента США.

Можно не сомневаться, что так и будет. Пару месяцев назад различные экономисты и политологи, прежде всего левых взглядов, радостно писали, что коронавирус убьет глобализацию. Аналогичные вещи они писали во время кризиса 2008-2009 годов. Это вызывало у меня лишь улыбку. Желание людей зарабатывать и путешествовать по всему миру никто не отменял, как и развитие финансовых, транспортных и телекоммуникационных технологий. Конечно, в каждой стране есть придурки, которые борются с сотовой связью, банковскими картами и рептилоидами, но нормальных людей в мире большинство.

Надо быть честными: большинство из нас, землян, не очень любят Америку, но нас, в принципе, устраивает мир, построенный на долларе, капитализации и IPO. Главное - в него грамотно и с профитом вписаться. Это сделали Германия и Япония после Второй мировой войны. И Россия после краха коммунизма при Путине. Помню, какой победой мы считали IPO "МТС" в Нью-Йорке в 2000 году или глобальное IPO "Роснефти" в 2006 году. На фоне новостей по коронавирусу и кризису почти незаметной прошла новость о том, что Россия по размеру ВВП по паритету покупательской способности снова обошла Германию, став пятой экономикой мира, выполнив наказ президента.

Но надо признать, что прежнему комфортному миру приходит конец. Свара США и Китая убьет глобализацию. Торговая война между двумя новыми сверхдержавами состоявшаяся в прошлом году - это первая проба сил. Пилотный проект по использованию государственной криптовалюты КНР, который начал работать в четырех городах (Шэньчжэне, Сучжоу, Сюнгане и Чэнду), является знаковым прорывом на рынке электронных валют и мощным ударом по "империи доллара". Он будет способствовать процессам дедолларизации мировой экономики и объективному пересмотру долей "мировых валют" в корзине МВФ. Не удивлюсь, если Вашингтон в итоге ответит заморозкой китайских инвестиций в свои государственные облигации и откажется от доллара, введя единую валюту для США, Канады и Мексики. О данном сценарии говорят давно.

Нас ждет новый мир, который будет иметь мало общего со свободным рынком товаров и капитала и свободным туризмом. Не будет одной мировой резервной валюты, возрастет роль золота, правительства потеснят корпорации и банки на рынке облигационных займов. Торговые барьеры станут нормой, а конкуренция снова сместиться из экономической в военно-политическую плоскость. Возвращение в девятнадцатый век. Только наличие ядерного оружия - твердая гарантия от мировой войны. Радует одно, что с точки зрения геополитики и мирового господства в нем не будет явного лидера, он будет многополярен. Именно этого так долго и настойчиво добивалась Россия.