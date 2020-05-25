Мужчина с ножом напал на полицейских в Иерусалиме

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25 мая 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

нож, pixabay.com

Вечером в понедельник, 25 мая, стало известно, что в Иерусалиме мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников полиции. Соответствующую информацию предоставили в правоохранительных органах.

Установлено, что на полицейских с ножом и газовым баллончиком напал 30-летний житель Иерусалима. Стражи порядка вынуждены были открыть ответный огонь, вследствие чего злоумышленник получил тяжелое ранение. Мужчина после случившегося был доставлен в одну из клиник города.

Мотивы нападавшего в настоящий момент выясняются. Известно, что жертв среди правоохранителей нет.