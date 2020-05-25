Мужчина с ножом напал на полицейских в Иерусалиме

Вечером в понедельник, 25 мая, стало известно, что в Иерусалиме мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников полиции. Соответствующую информацию предоставили в правоохранительных органах.
Установлено, что на полицейских с ножом и газовым баллончиком напал 30-летний житель Иерусалима. Стражи порядка вынуждены были открыть ответный огонь, вследствие чего злоумышленник получил тяжелое ранение. Мужчина после случившегося был доставлен в одну из клиник города.
Мотивы нападавшего в настоящий момент выясняются. Известно, что жертв среди правоохранителей нет.