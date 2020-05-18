Под Волгоградом мужчина нанес колото-резаные раны детям из-за ссоры с их матерью

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18 мая 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: ребенок плачет, pixabay.com

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который после ссоры с сожительницей ранил ножом двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в понедельник, 18 мая, в пресс-службе СК РФ.

Проживающий в Ленинском районе Волгоградской области 23-летний мужчина вступил в конфликт со своей сожительницей, после чего возлюбленные пошли к родителям девушки, а ее 5-летняя дочка и 4-летний сын остались дома. Однако молодой человек вернулся и решил «выместить злость» на детях.

«Он схватил кухонный нож и причинил два колото-резаных ранения в область грудной клетки и предплечья падчерицы, а её младшему брату порезал палец руки», - уточнили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное с использованием предметов в качестве оружия». Дети находятся под наблюдением врачей.

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