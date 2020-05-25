В Греции открыли для посещения все острова в Эгейском и Ионическом морях

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25 мая 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Греция. Фото: Pixabay

В Греции с 25 мая туристам с материковой части страны вновь будет разрешено посещать все греческие острова в Эгейском и Ионическом морях. Прибывать сюда можно как на паромах, так самолетами.

Ряд ограничений, тем не менее, власти оставили. В частности, паромам будет разрешено перевозить до 50% их обычной пассажирской нагрузки. Кроме того, в одной и той же каюте смогут находиться лишь члены одной семьи.

Сохранятся протоколы безопасности для всех пассажиров – измерение температуры до посадки и заполнение специальной анкеты всеми пассажирами. Остается в силе и социальная дистанция в полтора метра.

Также по всей Греции возобновили работу предприятия общественного питания, которым из-за введенных ограничений ранее приходилось предлагать клиентам блюда только на вынос. Ресторанам разрешили принимать посетителей в открытых обеденных залах.

Ранее сообщалось, что власти Греции намерены привлекать туристов снижением цен.