Вице-премьер РФ рассказал о перспективах открытия выездного туризма

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25 мая 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

отдых на море, pixabay.com

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в понедельник, 25 мая, в рамках брифинга сообщил неутешительную новость о перспективах открытия выездного туризма, приостановленного из-за пандемии COVID-19.

Чернышенко уточнил, что россияне нуждаются в отдыхе и уже заждались момента, когда им вновь позволят путешествовать. Вице-премьер заметил, что отпуск за рубежом для многих современных людей является неотъемлемой потребностью, однако в настоящий момент предпосылок для восстановления выездных туристических потоков нет.

Дмитрий Чернышенко добавил, что, согласно данным Всемирной туристической организации ООН, количество стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за COVID-19, достигло 100 процентов.