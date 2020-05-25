В Мексике число заражений COVID-19 достигло отметки 68 620

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25 мая 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Глобус, коронавирус. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Мексике число жертв коронавируса увеличилось за сутки на 215. Об этом сообщили в минздраве страны.

Известно, что за все время пандемии скончались 7394 человека. Общее числа заражений коронавирусной инфекцией в настоящее время - 68 620.

Отмечается: за последние 24 часа в регионе число активных случаев COVID-19, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, сократилось на шесть и составляет 14 247 человек, власти изучают 28 931 подозрение на коронавирусную инфекцию и 595 летальных случаев.

В Мексике с июня вместо общенационального карантина в силу вступает эпидемиологический «светофор» из четырех фаз, который будет определять порядок возобновления всех видов экономической активности.

Ранее сообщалось: в Московской области заразился коронавирусом нового типа и умер в ночь на 22 мая хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов.