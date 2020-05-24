Президента Австрии поймали на нарушении карантина

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24 мая 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Чашка. Фото: pixabay.com

В Австрии президент Александр Ван дер Беллен вместе с женой был пойман на нарушении карантина. Полицейские обнаружили пару в кафе в неположенное время, когда все заведения должны быть закрыты.

Президент признался, что впервые за время пандемии выбрался с супругой и друзьями в кафе, и забыл о времени. Ван дер Беллен отметил, что если из-за него у хозяина кафе возникнут проблемы, то он готов взять ответственность на себя.

Я все правильно сделал, как того требует закон, ровно в 23.00 мы подали последний раунд напитков и закрылись. Потом президент просто ещё – я тоже сначала там был – мило беседовал с супругой снаружи на крытой веранде», - рассказал о произошедшем владелец заведения.