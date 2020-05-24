Лукашенко планирует строить ракеты совместно с Южной Кореей

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24 мая 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Белорусский президент Александр Лукашенко планирует сотрудничать с Южной Кореей в области ракетостроения. Он заявил, что хотел бы обсудить этот вопрос с Си Цзиньпином.

«Давайте тогда или на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим – я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой», - считает Лукашенко. Он добавил, что в Белоруссии конструкторы уже приступили к созданию опытных образцов ракет, которые необходимы для вооруженных сил страны.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что не винит Китай за отказ раскрывать свои разработки в данной сфере.