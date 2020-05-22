Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко захотел иметь собственную ракету

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Лукашенко захотел иметь собственную ракету
Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что стране необходимо создать собственную ракету, дальность полета которой сможет составить до 300 километров.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран», - подчеркнул президент Белоруссии. Он выслушал мнение экспертов по вопросам разработки вооружения в стране и лично осмотрел некоторые образцы. Специалисты сообщили Лукашенко, что в настоящее время в Белоруссии уже освоили сборку ракет из Китая и приступили к разработке собственного оружия.

Ранее Белоруссия договорилась с США о поставках нефти.

АБ

Общество

В России мигранты во время режима ограничений продолжают оплачивать трудовые патенты, несмотря на указ Путина

В России мигранты во время режима ограничений продолжают оплачивать трудовые патенты, несмотря на указ Путина

Указ № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства» был подписан Владимиром Путиным еще 18 апреля. Документ, в том числе, должен был разрешить ситуацию, когда у сотен тысяч трудовых мигрантов по всей стране во время пандемии заканчивалось время пребывания в России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью