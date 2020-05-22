Лукашенко захотел иметь собственную ракету

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22 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что стране необходимо создать собственную ракету, дальность полета которой сможет составить до 300 километров.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран», - подчеркнул президент Белоруссии. Он выслушал мнение экспертов по вопросам разработки вооружения в стране и лично осмотрел некоторые образцы. Специалисты сообщили Лукашенко, что в настоящее время в Белоруссии уже освоили сборку ракет из Китая и приступили к разработке собственного оружия.

Ранее Белоруссия договорилась с США о поставках нефти.