Вашингтон протянул руку помощи Лукашенко

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18 мая 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия начала получать первую нефть из Саудовской Аравии. В начале июня в страну прибудет нефть из США. Минск демонстрирует свою решительность завязать нефтеперерабатывающие заводы под сырьё с Запада и Ближнего Востока.



Нефть будет доставляться через Клайпедский порт, а далее следовать в Белоруссию по железной дороге. В этом году Лукашенко уже закупал нефть из Норвегии и Азербайджана. Поиском новых поставщиков «чёрного золота» Белоруссия занялась ещё в прошлом году взамен российских контрактов. Лукашенко приказал не увеличивать российскую долю поставок нефти больше 4%. Свою позицию он объяснил отсутствием желания "стоять на коленях перед российским президентом каждый год 31 декабря".



Оценивая ухудшение отношений между Минском и Москвой, США сразу предложили свои условия сотрудничества с Белоруссией. После визита в республику государственного секретаря США Майкла Помпео, между государствами были заключены договорённости о поставках американской нефти.



Политологи считают, что сотрудничество Минска и Вашингтона имеет не экономический характер, а преследует исключительно политические цели. Лукашенко за счёт США пытается укрепить геополитический вес в регионе. В условиях эпидемии нефтяной рынок играет на руку Минску, так как цена на нефть упала до рекордных значений.



