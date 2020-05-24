Протестующие на Украине пришли под окна Зеленского

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24 мая 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский. Фото: соцсети

На Украине недовольные политикой президента страны Владимира Зеленского устроили митинг под окнами его дома в Киеве. В среду Зеленский заявил, что задумывается о втором президентском сроке.

Изначально митингующие собрались на Майдане Незалежности, после чего прошли по городу до дома президента. В ходе акции люди спели гимн страны и повесили напротив дома Зеленского плакат с надписью: "Год Зеленского — год реванша". Отмечается, что шествие проходит мирно, в центре Киева усилены меры безопасности.

Ранее Зеленский рассказал президенту Финляндии, на что планирует потратить кредит, предоставленный МВФ Украине.