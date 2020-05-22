Зеленский рассказал, куда денет кредит

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22 мая 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Офис Зеленского

Владимир Зеленский на фото Globallookpress.com/ FOT TEDI NEWSPIX PL

Президент Украины поделился планами на кредит МВФ. Это произошло в разговоре с главой Финляндии. С таким заявлением выступила пресс-служба украинского лидера.

Владимир Зеленский с коллегой поговорил по телефону. Они поднимали вопросы коронавируса, Донбасси. Особо говорили о кредите МВФ. Международный валютный фонд обещал выделить Киеву 5 миллиардов долларов на 18 месяцев.

«Все предпосылки для начала практической рабоыт по программе МВФ выполнены»,— заявил Владимир Зеленский: «Деньги фонда направляются на сохранение платежного бланса и поддержку бюджета».

Одним из условий МВФ было подписание «антиколомойского» закона. За него уже проголосовала Верховная Рада Украины. Накануне сообщалось о том, что Зеленскому уже положили его на подпись.