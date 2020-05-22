Зеленский рассказал, куда денет кредит

Президент Украины поделился планами на кредит МВФ. Это произошло в разговоре с главой Финляндии. С таким заявлением выступила пресс-служба украинского лидера.
Владимир Зеленский с коллегой поговорил по телефону. Они поднимали вопросы коронавируса, Донбасси. Особо говорили о кредите МВФ. Международный валютный фонд обещал выделить Киеву 5 миллиардов долларов на 18 месяцев.
«Все предпосылки для начала практической рабоыт по программе МВФ выполнены»,— заявил Владимир Зеленский: «Деньги фонда направляются на сохранение платежного бланса и поддержку бюджета».
Одним из условий МВФ было подписание «антиколомойского» закона. За него уже проголосовала Верховная Рада Украины. Накануне сообщалось о том, что Зеленскому уже положили его на подпись.