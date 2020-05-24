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Захарова: «США планомерно выходят из всех договоренностей, связывающих им руки»

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова: «США планомерно выходят из всех договоренностей, связывающих им руки»
Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, почему Соединенные Штаты решили отказаться от Договора по открытому небу. По ее словам, дело не в конкретном документе и даже не в действиях России, передает КП.

«Хочу напомнить - уже много лет назад в одностороннем порядке они покинули договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - не так давно они так же из него вышли. Недавно заявили, что не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А ведь это всё - части международной стабильности», - заявила Захарова. Она отметила, что Америка отказывается от всех обязательств, которые считает неудобными для себя и которые приравнивают США к другим странам.

Дипломат подчеркнула, что в американцы воспринимают свою страну как исключительную, которой позволительно иметь особые полномочия и «играть не по правилам».

АБ

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