Китай намерен совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

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24 мая 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг Китая, pixabay.com

Пекин готов вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе ежегодной международной конференции в воскресенье, 24 мая.

«Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защитить Устав ООН и основные нормы международных отношений», - пояснил он.

Кроме того, дипломат отметил, что Пекин совместно с Москвой будет выступать против любых односторонних действий и психологической травли.

Ранее сообщалось, что Россия намерена открыть генеральное консульство в китайском Ухане.