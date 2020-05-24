Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Китай намерен совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Китай намерен совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
фото: флаг Китая, pixabay.com

Пекин готов вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе ежегодной международной конференции в воскресенье, 24 мая.

«Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защитить Устав ООН и основные нормы международных отношений», - пояснил он.

Кроме того, дипломат отметил, что Пекин совместно с Москвой будет выступать против любых односторонних действий и психологической травли.

Ранее сообщалось, что Россия намерена открыть генеральное консульство в китайском Ухане.

БА

Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Калининградская область является "кинжалом в сердце Европы", поскольку Москва решила разместить там "огромное количество ракет и вооружений", заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью