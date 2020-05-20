Россия намерена открыть в Ухане генконсульство

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20 мая 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ухань, Tpg/Keystone Press Agency

Россия намерена открыть генеральное консульство в китайском Ухане. Посол Российской Федерации в КНР Андрей Денисов в среду, 20 мая, заявил, что открытие произойдет, как только на это будут средства.

Денисов в рамках пресс-конференции уточнил, что Ухань хорошо известен российской стороне с тех пор, когда он назывался Ханькоу, где с конца XIX было генеральное консульство России. Дипломат также напомнил, что в провинции Хубэй сейчас находится целый ряд промышленных объектов, на которых трудятся российские специалисты.

Посол добавил, что очень ждет момента, когда вновь сможет посетить Ухань. Он отметил, что это город совместной военной истории России и Китая – именно там в конце 30-х годов прошлого века российские летчики-добровольцы принимали участие в боях с японскими агрессорами.