В лаборатории Уханя нашли самый близкий к SARS-CoV-2 вирус

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19 мая 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

По данным научных публикаций, в настоящее время самым близким к виновнику последней пандемии является штамм коронавируса RatG13. После эпидемии SARS в 2002 году китайская исследовательница Ши Чжэнли занималась поиском коронавируса в дикой природе. Так она и обнаружила RаtG13. Он был взят у летучей мыши, отловленной в ходе специальной экспедиции в провинции Юньнань еще в 2013 году.

Ши Чжэнли утверждает, что этот образец с тех пор хранится в лаборатории Института вирусологии Уханя. Так как он генетически был очень далек от первого SARS, исследовательница в свое время отправила вирус «на полку», проанализировав лишь маленький фрагмент его генома. Теперь же, когда началась пандемия, вызванная SARS-CoV-2, и идут активные поиски источника коронавируса, она еще раз обратилась к своей коллекции, в которой оказался родственный патоген с генетическим сходством в 96,2%.

Недавно в журнале Nature исследовательница опубликовала статью «Открытие нового коронавируса, связанного с недавней вспышкой пневмонии у людей и ее потенциальным происхождением от летучей мыши», где она рассказала о найденном в 2013 году образце. С именем Ши Чжэнли связывают предположения о будто бы искусственной природе SARS-CoV-2. На данный момент доказательств этому нет.

Специалист по коронавирусам, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов считает, что в ситуации, когда правительства США и стран-союзников готовятся предъявить претензии Китаю из-за пандемии, данная публикация выглядит вполне логичной.

«Я понимаю, почему Ши Чжэнли опубликовала сейчас работу про RatG13. Этим она хочет сказать: у меня есть вирус от летучей мыши, он взят из дикой природы. Если вы мне не верите, пойдите в дикую природу и найдите. Для нее эта публикация - доказательство того, что вирус не был создан искусственно», - отмечает эксперт.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что все имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что вирус имеет естественное животное происхождение и не является сконструированным.

Многие ученые, работающие в лабораториях с опасными патогенами, заявляют о принципиальной необходимости доступа к документации и посещения Уханьского института вирусологии для ответа на вопрос о происхождении SARS-CoV-2. По их словам, во время ведения исследований все эксперименты строго протоколируются. Изучение записей помогло бы определить, какие эксперименты и с какими штаммами там проводились. Тем не менее, доступ в лабораторию в Ухане для зарубежных исследователей полностью закрыт с момента начала ее работы.