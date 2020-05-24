Эксперт сомневается в эффективности боевого лазера США

Аргументы Недели → В мире 13+

24 мая 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, лазер

Возможности лазерного оружия в современной войне крайне ограничены, как оружие для уничтожения воздушных целей оно не может считаться эффективным, считает президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Для лазерного оружия нужна идеальная погода, а она нечасто бывает в море. Боевые лазеры могут быть использованы для вывода из строя оптико-электронных систем, отметил Сивков.

Доктор военных наук подчеркнул, что даже "малозаметная дымка снизит эффективность луча в несколько раз, также необходимо полное отсутствие волн, чтобы брызги не привели к рассеиванию луча".

Он также отмечает, что луч направлен на беспилотник долгое время, что означает, что у него недостаточная энергоэффективность, тогда чтобы сбить, например, баллистическую ракету, луч должен быть удержан на ней десятки секунд, это технологически непросто.

"Российские комплексы лазерного оружия "Пересвет", которые заступили на опытно-боевое дежурство в 2018 году, не предназначены для уничтожения воздушных целей, но они способны ослепить оптико-электронную систему различных систем вооружения, в том числе вертолётов, самолётов и спутников", - заявил Сивков.

Ранее СМИ опубликовали видео, как десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которые может уничтожить беспилотный летательным аппарат (БПЛА) и небольшой катер.