Опубликовано видео испытаний ВМС США лазерного оружия

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24 мая 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

фото: флаг США, pixels.com

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которые может уничтожить беспилотный летательным аппарат (БПЛА) и небольшой катер. Мероприятие прошло 16 мая в Тихом океане.

Местные СМИ опубликовали видео, на кадрах которого можно заметить, как с палубы корабля луч лазера направляется на аппарат и уничтожает его. В ВМС отметили, что это первое испытание «твердотельного лазера высокого класса на системном уровне», а также данное оружие предоставляет более широкие возможности для реагирования на угрозы противника. Однако мощность лазера военнослужащие не раскрыли.

Источник предполагает, что она составляет около 150 кВт.

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