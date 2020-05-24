Опубликовано видео испытаний ВМС США лазерного оружия

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которые может уничтожить беспилотный летательным аппарат (БПЛА) и небольшой катер. Мероприятие прошло 16 мая в Тихом океане.
Местные СМИ опубликовали видео, на кадрах которого можно заметить, как с палубы корабля луч лазера направляется на аппарат и уничтожает его. В ВМС отметили, что это первое испытание «твердотельного лазера высокого класса на системном уровне», а также данное оружие предоставляет более широкие возможности для реагирования на угрозы противника. Однако мощность лазера военнослужащие не раскрыли.
Источник предполагает, что она составляет около 150 кВт.
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#USSPortland (LPD 27) conducts Laser Weapon System Demonstrator Test in Pacific: https://t.co/zZJglgDIcf @USNavy @USNavyResearch #NavyLethality pic.twitter.com/K8xtcEWiRz— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) May 22, 2020