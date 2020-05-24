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Китайские военные захватили в плен пограничников Индии

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Китайские военные захватили в плен пограничников Индии
pixabay.com, великая китайская стена

В последнее время СМИ постоянно сообщают об инцидентах на границе Китая и Индии. Последний произошел совсем недавно. Группа индийских солдат попыталась незамеченной проникнуть на территорию КНР.

Военные Китая обнаружили нарушителей границы и взяли их в плен. позднее, после проведения переговоров, индийские военные были отпущены, что, впрочем, не исключает вероятности того, что подобные инциденты будут периодически повторяться.

Сегодня стало известно, что  Индия перебросила несколько пехотных батальонов на линию фактического контроля в Ладакхе, заменяющую границу с Китаем. об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источник. Это произошло после того, как регион посетил главком индийских сухопутных войск генерал Манодж Мукунд Нараване.

Ранее китайские СМИ сообщили, что КНР нанесла ракетный удар по индийским военным.

НС

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