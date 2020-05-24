New York Times напечатала на первой полосе список умерших от COVID-19 в США

Американская газета New York Times опубликовала список жертв от коронавируса в США на первой полосе в новом выпуске. Статья вышла с подзаголовком "Это были не просто имена в списке. Это были мы".
Фамилии умерших сопровождаются кратким некрологом. Публикация продолжилась и на 22 странице издания, но всех погибших перечислить невозможно, поэтому в списке лишь около тысячи жертв.
Говоря о цели, с которой публикуется этот список, один из редакторов газеты Марк Лейси сказал, что хочет, чтобы через 100 лет люди могли "посмотреть на это и понять, какую утрату понесли".
В США от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 98 683 человека, число инфицированных достигло 1 666 828 человек.
«Аргументы недели» публикуют список из десяти стран, в которых больше всего смертей от COVID-19.