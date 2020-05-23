Ученые из Сингапура выяснили, какое время остаются заразными больные коронавирусом

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23 мая 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

По мнению сингапурских ученых, больные COVID-19 перестают быть заразными спустя 11 дней после появления симптомов.

Исследователи считают, что человек может не быть переносчиком инфекции даже с положительным результатом теста. В этой связи ученые рекомендовали местным властям пересмотреть критерии выписки, поскольку в настоящее время в Сингапуре пациентов выписывают только после получения второго отрицательного теста.

Ученые также отмечают, что «правило 11 дней» нельзя применять к людям с пониженным иммунитетом.

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