Ученые из Сингапура выяснили, какое время остаются заразными больные коронавирусом

По мнению сингапурских ученых, больные COVID-19 перестают быть заразными спустя 11 дней после появления симптомов.
Исследователи считают, что человек может не быть переносчиком инфекции даже с положительным результатом теста. В этой связи ученые рекомендовали местным властям пересмотреть критерии выписки, поскольку в настоящее время в Сингапуре пациентов выписывают только после получения второго отрицательного теста.
Ученые также отмечают, что «правило 11 дней» нельзя применять к людям с пониженным иммунитетом.
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