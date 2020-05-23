Джо Байден заявил, что афроамериканцы, которые не будут за него голосовать – не чернокожие

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что афроамериканцы, которые поддерживают Трампа, - «ненастоящие чернокожие».
На кандидата обрушился град критики, после чего Байден высказал свое сожаление в связи с необдуманными словами.
Во время интервью, 77-летний Байден напомнил о своих давних связях с черной Америкой, в частности о том, что выиграл на праймериз в Южной Каролине, где почти 60% избирателей – чернокожие.
Байден также заявил, что рассматривает нескольких чернокожих женщин в качестве своего вице-президента. Но в конце интервью кандидат от демократов резюмировал: «Если вы сомневаетесь, голосовать за меня или за Трампа, вы не чернокожий».
Ранее Байден предлагал простить американцам долги по ипотеке и аренде жилья.