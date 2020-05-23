Джо Байден заявил, что афроамериканцы, которые не будут за него голосовать – не чернокожие

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23 мая 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Джо Байден, фото: Edward M. PioRoda, globallookpress.com

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что афроамериканцы, которые поддерживают Трампа, - «ненастоящие чернокожие».

На кандидата обрушился град критики, после чего Байден высказал свое сожаление в связи с необдуманными словами.

Во время интервью, 77-летний Байден напомнил о своих давних связях с черной Америкой, в частности о том, что выиграл на праймериз в Южной Каролине, где почти 60% избирателей – чернокожие.

Байден также заявил, что рассматривает нескольких чернокожих женщин в качестве своего вице-президента. Но в конце интервью кандидат от демократов резюмировал: «Если вы сомневаетесь, голосовать за меня или за Трампа, вы не чернокожий».

Ранее Байден предлагал простить американцам долги по ипотеке и аренде жилья.