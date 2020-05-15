Американцам предлагают простить долги по ипотеке и аренде жилья

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15 мая 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Нью-Йорк. Фото: Pixabay

С таким предложением выступил кандидат в президенты США Джо Байден, который считает, что американцам, столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, нужно списать задолженности по ипотечным кредитам и арендной плате.

Речь, в частности, идет о гражданах, потерявших работу из-за коронавируса. Байден подчеркнул, что долги нужно «простить, а не перенести их на какой-то срок».

Многие сочли идею не только популистской, но и экономически вредной, поскольку это навредит небольшим арендодателям, чье благополучие полностью зависит от рентных доходов.

Ранее Байден сравнил вспышку коронавируса в США с войной.