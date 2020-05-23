Маск считает ненадежной, липовой статистику по коронавирусной инфекции в США

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23 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Илон Макс, фото: Kim Shiflett, globallookpress.com

Генеральный директор компании SpaceХ Илон Маск считает ненадеждой и липовой статистику по коронавирусной инфекции COVID-19 в США. В интервью Bloomberg Businessweek американский предприниматель пояснил свою точку зрения.

По его мнению, статистика стала ненадежной, когда начали учитывать людей, кому коронавирус не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, подобные с COVID-19. Макс отметил, что симптомы у коронавируса разнообразные, схожих с ним около сотни.

Инженер-изобретатель считает, что статистика стала липовой примерно в середине апреля.

Маск подчеркнул, что на заводах его фирма в Америке, где во время пандемии кронавируса продолжают работать порядка восьми тысяч человек, нет серьезных случаев заболевания COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро субботы, 23 мая, в США число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось почти до 1,6 миллиона человек. В Штатах больше зараженных, чем в какой-либо другой стране мира.

Дональд Трамп не заражен, но принимал противомалярийное лекарство.

США подозревают, что Россия дает недостоверные данные о смертности от COVID-19. Дмитрий Песков сообщил американцам, как в России получают точные данные о смертности от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.