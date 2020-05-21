Песков сообщил, как в России получают точные данные о смертности от коронавируса

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21 мая 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил американцам, как в России получают точные данные о смертности от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В США, где скончалось гораздо больше людей с выявленным COVID, заподозрили Россию в искажении сведений о летальности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам американской телекомпании CNBC, что в России «ничего не скрывают». Он, опровергая утверждения относительно того, что статистика в нашей стране не является достоверной, рассказал, как у нас установлена практика установления причины смерти человека.

Песков рассказал, что «причину смерти устанавливают путем проведения вскрытия», и эта практика помогает «вести точные подсчеты» и устанавливать, от чего скончался человек. «В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По данным на 21 мая, число заразившихся новой опасной инфекцией в мире превысило 5 млн. около трети из них - в США. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927.