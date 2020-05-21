Коронавирус 21 мая: число заболевших в мире превысило 5 млн, в Минздраве назвали людей с повышенным риском смерти от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 21 мая в мире зафиксировано 5 093 358 случаев заражения коронавирусом. 329 947 – погибли, выздоровели 2 028 479. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки в мире зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19 – 106 тысяч. Общее число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира превысило отметку 5 млн, более 328 тыс. пациентов скончались. Как отметил Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, теперь заболевание особенно сильно атакует страны с более низким и средним уровнем дохода населения.

– Пациенты с нарушениями обмена веществ входят в группу людей с повышенным риском смерти от коронавирусной инфекции СOVID-19. Летальность среди таких пациентов в два-четыре раза выше, чем у людей без таких проблем, сообщила телеканалу RT директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева.

– В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах, после этого глава района ушел в отставку. Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил полномочия. 1 мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района Адыгеи прошли похороны, на которые пришли более 500 человек. К 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.

– В России провели более 7,8 миллиона тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «В РФ проведено более 7,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 277 тысяч человек», – говорится в сообщении.

– В Минздраве России сообщили, что реабилитация в течение 2-3 месяцев понадобится всем выздоровевшим от коронавируса. Специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова подчеркнула, что реабилитация нужна всем пациентам, вне зависимости от наличия и выраженности у них нарушений функций легких, бронхов-легочной системы, психо-эмоционального состояния. Но, особенно в реабилитации будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах.

– Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы уже в июне провести очный саммит «Большой семерки». Он предложил лидерам государств приехать в Кэмп-Дэвид – загородную резиденцию неподалеку от столицы США.

– Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что туристический сезон в стране может быть возобновлен с 15 июня. «Сезон начнется 15 июня, когда вновь откроются курортные гостиницы, – заявил он в телевизионном обращении. – Пусть это лето станет эпилогом истории с кризисом». Он отметил, что Греция своим примером поведения в кризисной ситуации проявила себя как эталон безопасности, надежности и здоровья.