Минздрав РФ: реабилитация в течение 2-3 месяцев понадобится всем выздоровевшим от коронавируса

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21 мая 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Минздрава РФ

бег, фото: pixabay.com

Специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова сообщила, что медицинская реабилитация необходима всем пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Профессор Иванова подчеркнула, что реабилитация нужна всем пациентам, вне зависимости от наличия и выраженности у них нарушений функций легких, бронхов-легочной системы, психо-эмоционального состояния. Но, особенно в реабилитации будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах.

Тем людям, кто переболел в лёгкой или бессимптомной форме, рекомендуется выполнять рекомендации лечащего врача по вторичной профилактике развития фиброзных процессов в легких, тромбозов и эмболии, повторной инфекции. Им следует контролировать свое состояние, опираясь на показатели сатурации капиллярной крови кислородом. Такие пациентам необходимо выполнять аэробную низкоинтенсивную физическую нагрузку (ходьба, велосипед) не менее 30 минут в день 3 раза в неделю на протяжении 8-12 недель.

Также следует периодически увлажнять слизистую бронхов ингаляцией с минеральной водой (Боржоми) с использованием ультразвукового или компрессорного ингалятора. Важно стараться вести здоровый образ жизни, контролировать АД и ЧСС.

По словам профессора Ивановой, "заболевание новой коронавирусной инфекцией, приводящее к нарушению функции всей кислородтранспортной системы — от наружных органов дыхания до систем органов, утилизирующих результаты аэробного и анаэробного окисления, процесс постепенный и требует длительного срока для восстановления всех нарушенных и компенсации утраченных функций".

Со ссылкой на данные ученых из Италии, Китая, Великобритании, доктор Иванова сказала, что "реабилитационные мероприятия должны длиться непрерывно с момента заболевания до 2 – 3 месяцев, в зависимости от изменения состояния пациента". Процесс реабилитации строго индивидуальный.

По опыту восстановления после пневмонии, реабилитация должна продолжаться под контролем медиков до года, возможно и более длительное время.

Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, доктор медицинских наук объяснил, что пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России уже пройден, так как "главная цифра — сколько выявляется зараженных людей" начиная с первых числе мая держится примерно на одном уровне.