Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Вирусолог объяснил, что пик эпидемии COVID-19 в России пройден. Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Вирусолог объяснил, что пик эпидемии COVID-19 в России пройден. Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей
pexels.com

Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, доктор медицинских наук объяснил, что пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России уже пройден, так как "главная цифра — сколько выявляется зараженных людей" начиная с первых числе мая держится примерно на одном уровне.

Ученый отметил, что последние несколько дней началось снижение числа зараженных людей, оно до 10 тысяч не поднимается. Это является показателем того, что начинается некоторое снижение заблеваемости. "Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться", - сказал Альтштейн.

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших. За вторник, 19 мая, выписали 9262 пациента,  заболели 8764 человека. Таким образом общее число выздоровевших на 20 мая составляет 85 395 человек.

За минувшие сутки в Ставропольском крае скончался еще один пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.

ИЧ

Здоровье

Врач-онколог предупредил о росте в ближайшее время заболеваний раком в запущенных стадиях

Врач-онколог предупредил о резком всплеске в ближайшее время заболеваний раком

Врач-онколог Илья Черниковский предупредил о резком всплеске в ближайшее время заболеваний раком. Доктор, работающий заведующим отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62, рассказал, что в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 все обследования приостановлены.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью