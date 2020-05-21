Вирусолог объяснил, что пик эпидемии COVID-19 в России пройден. Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей

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21 мая 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

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Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, доктор медицинских наук объяснил, что пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России уже пройден, так как "главная цифра — сколько выявляется зараженных людей" начиная с первых числе мая держится примерно на одном уровне.

Ученый отметил, что последние несколько дней началось снижение числа зараженных людей, оно до 10 тысяч не поднимается. Это является показателем того, что начинается некоторое снижение заблеваемости. "Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться", - сказал Альтштейн.

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших. За вторник, 19 мая, выписали 9262 пациента, заболели 8764 человека. Таким образом общее число выздоровевших на 20 мая составляет 85 395 человек.

За минувшие сутки в Ставропольском крае скончался еще один пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.