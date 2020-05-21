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В Ставропольском крае количество умерших пациентов с коронавирусом достигло 32

, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Ставропольском крае количество умерших пациентов с коронавирусом достигло 32
Больничная ковид-палата. Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

За минувшие сутки в Ставропольском крае скончался еще один пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе умерло 32 человека.

За прошедший день зафиксировано 59 новых случаев заражения. Всего за время эпидемии на Ставрополье выявлено 1659 заболевших, среди которых 152 – дети. Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«В тяжелом состоянии находятся 24 пациента, 118 — в состоянии средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в семи районах Ставропольского края ограничили въезд и выезд.

ДВа

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