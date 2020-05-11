В семи районах Ставропольского края ограничили въезд и выезд

На Ставрополье ввели дополнительные ограничительные меры для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.
Контрольно-пропускные пункты появятся на границах Кочубеевского, Курского, Левокумского, Новоселецкого, Степновского районов, Нефтекумского городского округа, а также въездах и выездах в Невинномысск.
Ограничения не распространяются на жителей с местной пропиской, выезжающих на работу, службы жизнеобеспечения, транзитный транспорт, в том числе перевозку пассажиров и грузов. Если въезд или выезд на ограниченную территорию связан с неотложными обстоятельствами, то нужно получить письменное согласование от местных властей. При себе иметь все необходимые документы.
На КПП будут дежурить представители правоохранительных органов, полиции, муниципалитетов и казаки. Каждый проезжающий будет проходить бесконтактную термометрию.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье с 18 мая вводится обязательный масочный режим.