В семи районах Ставропольского края ограничили въезд и выезд

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11 мая 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: stavropolye.tv

Проверка документов. Фото: сайт МВД

На Ставрополье ввели дополнительные ограничительные меры для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

Контрольно-пропускные пункты появятся на границах Кочубеевского, Курского, Левокумского, Новоселецкого, Степновского районов, Нефтекумского городского округа, а также въездах и выездах в Невинномысск.

Ограничения не распространяются на жителей с местной пропиской, выезжающих на работу, службы жизнеобеспечения, транзитный транспорт, в том числе перевозку пассажиров и грузов. Если въезд или выезд на ограниченную территорию связан с неотложными обстоятельствами, то нужно получить письменное согласование от местных властей. При себе иметь все необходимые документы.

На КПП будут дежурить представители правоохранительных органов, полиции, муниципалитетов и казаки. Каждый проезжающий будет проходить бесконтактную термометрию.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье с 18 мая вводится обязательный масочный режим.