1 июня Ватикан открывает для публики свои музеи

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23 мая 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

музеи Ватикана, pixabay.com

Музеи Ватикана, которые ранее были закрыты в связи с пандемией коронавируса нового типа, 1 июня возобновят прием посетителей. Об этом заявила в субботу, 23 мая, служба печати Святого престола.

Ватиканские музеи начнут работать после почти трехмесячного перерыва. Подчеркивается, что будут соблюдаться меры предосторожности. Любители искусства смогут посетить музеи лишь по заранее забронированным билетами.

Уточняется также, что будут возобновлены поездки по садам Ватикана на экологичных автобусах.

Отметим, что в Италии постепенно возобновляют работу различные достопримечательности. На 28 мая намечено открытие Колизея в Риме, на 3 июня – галереи Уффици во Флоренции.