Власти Италии намерены с 3 июня разрешить гражданам поездки в другие страны

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16 мая 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Рим, pixabay.com

Власти Италии планируют снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны 3 июня. Согласно последним данным, об этом свидетельствуют данные пресс-релиза Совета министров.

Уже с 18 мая передвижение людей внутри итальянских регионов не будет подвергаться ограничениям, однако до 2 июня включительно будет действовать запрет на поездки за и из-за рубежа, за исключением тех случаев, когда они обусловлены работой, острой необходимостью или состоянием здоровья.

Предполагается, что уже с 3 июня гражданам будет позволено выезжать из Италии. Кроме того, власти страны разрешат въезд на ее территорию.