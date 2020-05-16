Власти Италии намерены с 3 июня разрешить гражданам поездки в другие страны

Власти Италии планируют снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны 3 июня. Согласно последним данным, об этом свидетельствуют данные пресс-релиза Совета министров.
Уже с 18 мая передвижение людей внутри итальянских регионов не будет подвергаться ограничениям, однако до 2 июня включительно будет действовать запрет на поездки за и из-за рубежа, за исключением тех случаев, когда они обусловлены работой, острой необходимостью или состоянием здоровья.
Предполагается, что уже с 3 июня гражданам будет позволено выезжать из Италии. Кроме того, власти страны разрешат въезд на ее территорию.