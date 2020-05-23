Жители Грузии в ночь на субботу отпраздновали отмену режима ЧП

Жители Грузии в ночь на субботу, 23 мая, отметили отмену чрезвычайного положения и комендантского часа, которые ранее были введены на территории страны из-за пандемии коронавируса нового типа.

Люди запускали фейерверки, хлопушки, нажимали на клаксоны. В Тбилиси граждане вышли на улицы и поздравляли друг друга с возможностью свободного передвижения.

Отметим, что режим ЧП был введен в Грузии 21 марта, а комендантский час действовал с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 по московскому времени). Призыв "Останься дома" в социальных сетях, действующих в стране, сменился фразой "Отпразднуй на улице".