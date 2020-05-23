В Белоруссии зарегистрирован 941 новый случай заражения COVID-19

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23 мая 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

В Белоруссии количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки выросло на 941. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе минздрава республики.

В общей сложности на территории Белоруссии зарегистрировали 35 244 зараженных. С начала пандемии на территории страны скончались 194 пациента с хроническими заболеваниями и подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В республике выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 13 528 пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19.