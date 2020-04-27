Ученый рассказал, что делать для поддержания хорошего настроения в условиях самоизоляции

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27 апреля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, балкон, солнце

Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ профессор Рауль Гайнетдинов рассказал, как сохранить хорошее настроение.

Профессор рассказал, что с настроением тесно связаны два основных нейромедиатора - дофамин и серотонин. Дофамин - это нейромедиатор удовольствия и наслаждения, а серотонин отвечает за эмоциональное равновесие. С помощью диеты можно изменить концентрацию серотонина. Триптофан, который наш организм использует для производства серотонина, содержится во множестве продуктов: в сыре, орехах, молоке, индейке и бананах. Все эти продукты помогут человеку чувствовать себя лучше. Поможет и небольшой десерт, "чтобы триптофан из крови добрался до мозга".

Для поддержания концентрации серотонина нужно почаще бывать на солнце. В условиях самоизоляции солнечные ванны можно принимать на балконе.

Чтобы насытить тело кислородом не стоит пренебрегать физическими нагрузками – они благоприятно скажутся на общем состоянии организма, а также поспособствуют восстановлению нервных клеток.

Профессор рекомендует обратить также внимание на ароматерапию, а именно, на запах хвои. Именно таким ароматом обладает вещество тимберол, которое блокирует рецепторы, отвечающие за восприятие неприятных, ухудшающих настроение запахов.

Посвятите дни самоизоляции себе любимым. У нас, кстати, есть несколько советов, чем занять себя в самоизоляции.