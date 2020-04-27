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Ученый рассказал, что делать для поддержания хорошего настроения в условиях самоизоляции

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Ученый рассказал, что делать для поддержания хорошего настроения в условиях самоизоляции
pixabay.com, балкон, солнце

Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ профессор Рауль Гайнетдинов рассказал, как сохранить хорошее настроение.

Профессор рассказал, что с настроением тесно связаны два основных нейромедиатора - дофамин и серотонин. Дофамин - это нейромедиатор удовольствия и наслаждения, а серотонин отвечает за эмоциональное равновесие. С помощью диеты можно изменить концентрацию серотонина. Триптофан, который наш организм использует для производства серотонина, содержится во множестве продуктов: в сыре, орехах, молоке, индейке и бананах. Все эти продукты помогут человеку чувствовать себя лучше. Поможет и небольшой десерт, "чтобы триптофан из крови добрался до мозга".

Для поддержания концентрации серотонина нужно почаще бывать на солнце. В условиях самоизоляции солнечные ванны можно принимать на балконе.

Чтобы насытить тело кислородом не стоит пренебрегать физическими нагрузками – они благоприятно скажутся на общем состоянии организма, а также поспособствуют восстановлению нервных клеток.

Профессор рекомендует обратить также внимание на ароматерапию, а именно, на запах хвои. Именно таким ароматом обладает вещество тимберол, которое блокирует рецепторы, отвечающие за восприятие неприятных, ухудшающих настроение запахов.

 Посвятите дни самоизоляции себе любимым. У нас, кстати, есть несколько советов, чем занять себя в самоизоляции.

НС

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