7 идей, чем занять себя на карантине

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Знали ли вы, что научиться дэнсхоллу можно и дома? Удивитесь, если скажем, что продуктивно медитировать необязательно под руководством тибетских монахов? Главное – настроение, желание и … время – которого теперь стало навалом из-за карантина. Посвятите дни самоизоляции себе любимым. У нас, кстати, есть несколько советов, как эти идеи воплотить в реальность.

1. Изучайте иностранные языки

Люди, которые знают иностранные языки, всегда будут ценными сотрудниками на работе. К тому же заучивание новых слов, правил – лучший способ тренировки памяти. Потом вы будете приятно удивлены, что схватываете на лету и легко запоминаете огромные объемы информации.

Вы можете воспользоваться следующими ресурсами: Doulingo, Lingust, Memrise. Уроки предлагаются бесплатно, и начать занятия можно с нуля.

2. Читайте книги

Сколько раз вы говорили себе, что будете много читать? Увы, но на карантине нельзя придумать оправданий. Вы можете начать со старой книги, которую давно купили, но все откладывали на потом. А можете зайти в Библиотеку электронных книг MyBook, ввести промокод STAYHOME и на месяц бесплатно оформить подписку.

Ещё издательство ЭКСМО подарит одну книгу, если вы укажите свою почту, а приложение «Альпина. Книги» – целых 70 в электронном формате. Для этого используете промокод GIFT_STAYHOME.

3. Пройдите курсы

Не стоит расстраиваться, что пару недель вы еще будете сидеть дома. Воспользуйтесь этой возможностью и проведите время с пользой. Изучите что-то новое или подтяните знания в своей области. Вы можете пройти курсы на таких платформах, как «Открытое образование», «Лекториум» или «Coursera». Темы самые разные: история, бизнес, наука, личное развитие, дизайн, философия и другие. Уровень подготовки не имеет значения. По окончании курса вы можете получить сертификат.

4. Танцуйте

Физическая нагрузка полезна организму, но что делать, если спорт не по душе? Танцевать! На Ютубе можно найти онлайн занятия с нуля. Выбирайте любое направление: вог, дэнсхолл, хип-хоп, сальса и другие.



Не переживайте, если соседи придут к вам жаловаться. Возможно, вы найдете себе новых друзей или поставите совместный танец.

5. Научитесь готовить

Если вы устали читать книги или заниматься спортом, можно пойти на кухню и перекусить. А в идеале – научиться готовить новые блюда.

Картофельные шарики с сыром, уха по-фински со сливками, запеканка с грибами, фетучини с семгой в сливочном соусе – одним названием вы уже ошеломите своих домочадцев. А какой у них будет восторг, когда вы сумеете это приготовить самостоятельно! Чтобы узнать, как это сделать, достаточно скачать приложение «Простые рецепты» на телефон. Ну, а как готовить оригинальные блюда с гречкой, можно узнать тут.

6. Медитируйте

Медитации помогают снять стресс и улучшают сон. Более того, они развивают осознанность. Карантин – идеальное время для того, чтобы заняться собой и разобраться в истинных своих желаниях.

Начните медитировать по 10 минут, а потом увеличивайте время. Главное – делать регулярно. Можно скачать приложения, типа Headspace или Nimbus Mind.

7. Наведите порядок

Во-первых, вы вынесете лишний мусор, а это очередной повод, чтобы выйти на улицу. Во-вторых, как объясняют специалисты, мы освобождаем пространство для чего-то нового в своей жизни, когда избавляемся от ненужных вещей. Так что смело выбрасываете старые тетради, бесполезные сувениры, одежду, которую давно не носите. Можно ещё сделать небольшой ремонт, разобрать балкон или починить технику.

После этого всего обязательно произведите генеральную уборку! В конце концов, лучше встречать окончание карантина в чистой квартире.