На Украине число случаев заражения COVID-19 выросло до 20 580

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23 мая 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине за минувшие сутки увеличилось на 432. Согласно последним данным, общее число заболевших достигло к настоящему моменту в стране 20 580.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утром в субботу, 23 мая, в рамках брифинга уточнил, что за прошедшие 24 часа в стране выявили 17 летальных случаев. Общее количество жертв коронавирусной инфекции на украинской территории составило 605 человек.

С начала эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 6 929 пациентов.