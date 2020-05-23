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Источники: власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания – первого с 1992 года

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Источники: власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания – первого с 1992 года
флаг США, pixabay.com

Газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, в пятницу, 22 мая, сообщила, что власти Соединенных Штатов обсуждали возможность проведения первого ядерного испытания с 1992 года.

Согласно данным издания, соответствующий вопрос поднимался в рамках встречи американских чиновников из ведомств, которые занимаются вопросами национальной безопасности. Подчеркивается, однако, что договоренность о проведении испытания достигнута не была, вследствие чего, по словам одного из участников разговора, обсуждения будут продолжаться.

Другой источник сообщил The Washington Post, что на встрече было принято решение избегать возобновления ядерных испытаний и использовать другие меры в ответ на угрозы, которые якобы исходит от Китая и России.

В Белом доме, Пентагоне, Госдепартаменте и Национальном управлении ядерной безопасности при Министерстве энергетики США пока никак не прокомментировали данную публикацию.

ЕТ

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