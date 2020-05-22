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Полковник в отставке: США хотят «притормозить» разработку новейших вооружений РФ, чтобы «наверстать упущенное»

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Полковник в отставке: США хотят «притормозить» разработку новейших вооружений РФ, чтобы «наверстать упущенное»
Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, полковник в отставке Владимир Карякин прокомментировал заявление советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайана о переговорах по продлению договора СНВ-3.

«России поставили условия: мы начнем с вами переговоры, если вы прекратите разработку новейших вооружений … То есть они хотят нас притормозить, чтобы потом наверстать упущенное и в ходе переговоров занять паритетную позицию. Переговоры могут идти много лет. Получается, что американцы по-хозяйски предъявили нам хамские условия, и на этих условиях хотят посадить нас за стол переговоров», - высказал он радио Sputnik.

Карякин отметил, что у США еще нет ничего похожего на гиперзвуковое оружие России, тяжелые баллистические ракеты «Сармат», «Посейдон» и «Буревестник».

 

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